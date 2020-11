Há um novo hotel no Porto, na Rua do Bonjardim

O Mercure Porto Centro Aliados é o novo hotel de quatro estrelas no coração do Porto. Tem 83 quartos, piscina, ginásio, restaurante, bar e um jardim exterior.

O Mercure Porto Centro Aliados abriu as portas em Outubro no número 95 da rua do Bonjardim. A nova unidade de quatro estrelas conta com 83 quartos de tipologias distintas e um conjunto de espaços e serviços que o querem tornar num "refúgio de paz no coração da cidade".

O novo hotel conta com um jardim exterior com um terraço, uma piscina aquecida, um ginásio e uma zona de bar, sendo envolvido por uma decoração inspirada "na arquitectura e nas cores da cidade do Porto", segundo a nota de imprensa.

© Mercure Porto Centro Aliados

O espaço de refeições chama-se “Sítio Esquecido”, uma alusão a este local, abandonado por muitos anos, e que agora quer ajudar a "descobrir a herança e a gastronomia da cidade", inspirado no lema “Enjoy true taste of food”.

O menu aposta numa alimentação "saudável e sustentável", com "produtos de qualidade gourmet, frescos e da época e a eliminação de aditivos controversos", preferencialmente de fornecedores locais. Há tartes tatin de abóbora, salmão, castanhas e cogumelos, saladas frescas e sobremesas como o pastel de nata acompanhado com gelado de canela, marmelos bêbados com moscatel e requeijão com doce tradicional. A carta integra uma oferta vegetariana e dá resposta a regimes alimentares específicos.

© Mercure Porto Centro Aliados

O Mercure Porto Centro Aliados pertence à marca Mercure Hotels do Grupo Accor, operando em regime de franchise. A marca Mercure passa assim a ter sete hotéis em Portugal: Mercure Braga Centro, Mercure Figueira da Foz, Mercure Lisboa, Mercure Lisboa Almada, Mercure Porto Centro, Mercure Porto Gaia e, agora, Mercure Porto Centro Aliados.

