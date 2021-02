Há um novo serviço que ajuda a cozinhar sem desperdício

A InPrato nasceu durante o confinamento e quer fazer de cada um de nós o chef lá de casa. O objectivo é simplificar a forma como planeamos as refeições e ajudar a reduzir o desperdício alimentar. Numa altura em que passamos tanto tempo em casa, a empresa quer ajudar a desmistificar a ideia de que a boa cozinha é complicada e inacessível.

Reunindo a criatividade de uma comunidade aberta de amantes de gastronomia, a InPrato propõe-se a entregar todos os ingredientes para que qualquer pessoa possa preparar um vasto leque de receitas, sem ter de sair de casa. O processo é simples: basta escolher as receitas, seleccionar para quantas pessoas e clicar em comprar.

© InPrato

Todas as semanas há uma nova selecção de receitas, disponibilizadas por uma comunidade de "food lovers". Das mais caseiras às mais elaboradas, há opções de carne, de peixe e vegetarianas. Cada receita indica o tempo de confecção, o nível de dificuldade, os ingredientes e utensílios que deve ter em casa, os ingredientes que vai receber, os passos da confecção e algumas dicas para acrescentar mais valor à receita.

Como cada refeição leva os ingredientes na porção exacta ao número de pessoas que a vão comer, não haverá desperdício. As entregas são feitas todas as terças e sextas-feiras seguintes à encomenda, de forma a garantir a frescura dos ingredientes e o embalamento na altura adequada. A empresa trabalha a partir do Porto, mas faz entregas em todo o país.

Esta semana, há propostas como chilli de cogumelos com arroz basmati, quesadilla de peru com molho de iogurte e nachos, salmão à Brás, ramen de frango ou filetes de peixe-espada com legumes. Na próxima semana pode contar com opções como fettuccine de cogumelos, filetes de pescada panados com arroz malandro, bacalhau cremoso com legumes ou tacos de frango com guacamole e manga. Consulte o menu.

