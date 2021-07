Há um projecto portuense que está a dar nova vida a brinquedos usados

Dar uma nova vida a brinquedos antigos, com os quais as crianças já não brincam, é a missão do Replay, um projecto criado pelo Zero Waste Lab e pela Precious Plastic Portugal, que se define como a primeira rede de recolha e triagem de brinquedos estragados.

O projecto apela à participação activa dos cidadãos e está, neste momento, a testar a criação de um circuito de reciclagem de brinquedos em cinco municípios portugueses: Évora, Lisboa, Cascais, Porto e Figueira de Castelo Rodrigo. Esta rede está a ser construída com recurso às comunidades Precious Plastic locais que já existem.

O Replay tem como missão dar uma resposta mais amiga do ambiente para os 30 milhões de brinquedos que, todos os anos, acabam em aterros ou são incinerados por serem construídos com materiais muito diferentes.

Pode ajudar doando aquilo com que os seus filhos já não brincam, em locais como o Ecocentro da Prelada, a loja Babyboom Porto, a Ecotribu, a Maçaroca Mercearia Viva, a Miss’OPO ou as instalações da OPOLAB.

Antes de o fazer, é necessário desmontar cada brinquedo, nas várias peças que o compõe, dividindo-as por tipologias – por exemplo, pilhas, circuitos eléctricos, metal, madeira, cartão, entre outras. Só precisa de martelo, tesoura e chaves de fendas, depois só tem que seguir o guia que está disponível online. O próximo passo está do lado do Replay, já que depois da entrega serão desenvolvidos novos brinquedos utilizando as peças dos antigos.

Os materiais que não puderem ser aproveitados vão ser transformados em caixas, que serão colocadas em parques infantis. "O objectivo é que nestes recipientes sejam colocados brinquedos em bom estado, de forma a promover a troca entre os mais novos e estimular o sentido de partilha e uma maior interacção e coesão comunitária ao nível local", explica o portal municipal do Porto.

