Há um trilho em Espanha inspirado no filme "O Senhor dos Anéis"

Quem foi a verdadeira estrela da trilogia de Peter Jackson, O Senhor dos Anéis? Não, não foi Frodo, nem Gandalf e nem mesmo Gollum. Resposta correcta: a Nova Zelândia. Sonhamos com uma viagem às paisagens selvagens do país desde a primeira vez que vimos A Irmandade do Anel. Mas, com as fronteiras da Nova Zelândia firmemente fechadas para viajantes internacionais, esta é capaz de ser a segunda melhor opção disponível.

Acaba de ser inaugurado em Espanha um novo trilho para caminhadas, inspirado na Terra Média de JRR Tolkien. Percorrendo a parte Norte da Serra de Guadarrama, a cerca de uma hora de carro de Madrid, vai chegar ao 'El Camino del Anillo' – 'O Caminho do Anel’ – uma nova alternativa a trajectos mais conhecidos, como o Caminho de Santiago.

Com cerca de 122 km, o trilho foi projectado para ser concluído a pé em oito etapas, ao longo de uma semana. Pelo caminho, vai encontrar paisagens, aldeias e ruínas, escolhidas especificamente pela semelhança aos locais dos livros de Tolkien e filmes de Peter Jackson – ainda que seja mais provável encontrar águias e javalis do que orcs, pelo caminho.

Além de celebrar a deslumbrante paisagem natural do centro da Espanha, o El Camino del Anillo foi criado para reiniciar o turismo numa parte despovoada do país, incentivando os caminhantes a optar por hotéis e albergues locais. Um parque de campismo na vila de Montejo de la Sierra organizou até uma exposição tolkiana para marcar a abertura do trilho.

Os caminhantes podem participar numa tour, ao estilo Irmandade do Anel, ou partir numa aventura independente com partida no centro da cidade de El Molar.

