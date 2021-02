Há uma marca de óculos artesanais inspirada no Porto

Os óculos de marca própria da Adão Oculista são feitos à mão no Porto e baseados em sítios da cidade. Há cinco modelos: Rabelo, Reitoria, Virtudes, Bombarda e Anémona.

Os óculos são feitos à mão no Porto

A primeira loja da Adão Oculista abriu a 13 de Março de 1962 na Rua de Santa Catarina, no Porto. Hoje, esta empresa familiar está presente em várias cidades do Grande Porto. Em 2017, deu um novo passo, ao criar a sua marca própria. Foi baptizada de A1962, para celebrar o ano da fundação da empresa, mas também por reunir o saber da primeira geração, a vontade da segunda e a criatividade da terceira geração da Adão Oculista.

O Porto é a grande fonte de inspiração para esta marca, que pretende que as pessoas vejam a cidade com outros olhos. Os óculos são desenhados e criados de forma artesanal e manual, em parceria com a Sociel, a única fábrica de óculos em acetato da Península Ibérica, em Gondomar.

© A1962 A linha Rabelo celebra os famosos barcos e o rio Douro

A A1962 é constituída por cinco modelos que identificam cinco zonas do Porto e dos seus arredores: Rabelo (que celebra os barcos e o rio Douro), Reitoria (com um carácter mais intelectual), Virtudes (que evoca o romantismo dos jardins), Bombarda (o modelo mais irreverente, inspirado no mundo das artes) e Anémona (o modelo mais retro).

Este ano, a marca começou um novo projecto, ao convidar a artista Lara Luís para criar uma personagem para cada uma desses linhas. Descubra aqui todas as ilustrações.

Ilustrações de Lara Luís para os modelos Reitoria, Rabelo e Bombarda

As lojas Adão Oculista estão a funcionar no horário 09.00-13.00, mas podem ser contactadas via telefone (222 073 710), Whatsapp (965 677 065) ou email (geral@adao-oculista.pt).

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana