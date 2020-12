Há uma nova casa de sandes e hambúrgueres no Porto

A Holy Sandwich Shop abriu no dia 14 de Dezembro na Rua do Comércio do Porto. É um misto de bar e restaurante, especializado em hambúrgueres e sandes.

Nasceu no Brasil em 2013, mas este ano cruzou o Atlântico pela primeira vez. A Holy Burger, uma hamburgueria premiada de São Paulo, instalou-se na Rua do Comércio do Porto, num edifício histórico de 1827. O novo espaço portuense é um misto de bar e restaurante, especializado em hambúrgueres e sandes de influência americana.

A Holy Sandwich Shop tem opções para entradas, hambúrgueres, sandes, cocktails e sobremesas. O cardápio é assinado por Filipe Fernandes, responsável pelas receitas no Brasil, que propõe "uma cozinha despretensiosa e democrática". O hambúrguer continua no centro do palco, mas também apostam em "receitas originais, mais sandes e numa carta adulta de bebidas”, explica.

© DR O Holy Sandwich Shop é um misto de bar e restaurante

Para entrada, há batatas fritas caseiras, salada ou coxinhas de frango com queijo azul. Entre as opções de sandes, experimente a Lox'n'Ham, com presunto, salmão fumado, molho de alcaparras e rúcula selvagem. Nos hambúrgueres, destaca-se o Holy, com carne de 180g, cheddar, tomate, alface baby romana, maionese da casa, bacon e cebola roxa, e o Fatmelt, que leva dois hambúrgueres fininhos (smash), cheddar, gorgonzola dolce, cebola e maionese e é servido em pão brioche quadrado. Ambos são acompanhados com batatas fritas.

© DR Hambúrgueres do Holy Sandwich Shop

Há dois milkshakes (de chocolate amargo ou de caramelo com pipoca) e cocktails como o Fitzgerald (gin, Angostura, limão-siciliano e xarope de açúcar), Negroni, quatro opções com cachaça brasileira e o Porto Sour – uma releitura do New York Sour, que em vez de vinho tinto leva vinho do Porto.

Para sobremesa, pode provar red velvet, cheesecake, bolo de chocolate amargo com brigadeiro e gelado de nata da Gelatopia, ou o pudim na latinha, um clássico da casa paulistana.

© DR Bolo red velvet é uma das opções para sobremesa

Holy Sandwich Shop. Morada: Rua do Comércio do Porto, 128. Horário: Seg-Qui 12.00-24.00, Sex-Sáb 12.00-01.00, Dom 12.00-23.00.

