Há uma nova esplanada com vista para a Sé do Porto

A partir desta quinta-feira, descubra uma nova esplanada no último piso do Museu e Igreja da Misericórdia do Porto. Perfeita para beber um copo de vinho nas espreguiçadeiras, à sombra de laranjeiras.

O último piso do Museu e Igreja da Misericórdia do Porto (MMIPO) guarda um segredo: um pequeno jardim com vista para a Sé e para o tradicional casario da Baixa portuense. Chama-se Rooftop Flores e abre esta quinta-feira, com entrada através do museu (pela Rua das Flores), ou então directamente para o jardim, no número 177 da Rua da Vitória.

À sombra de laranjeiras, a esplanada está equipada com mesas, cadeiras e espreguiçadeiras, perfeitas para apreciar a paisagem e para aproveitar os dias primaveris. Para refrescar, há cocktails, sangrias, cervejas, sidra, vinho do Porto a copo e outros vinhos. Mas também há chás, infusões, sumos naturais, refrigerantes, chocolate quente e bebidas de café.

© DR Rooftop Flores

No menu há torradas, croissants e uma selecção de petiscos como as tábuas de queijo (9€) e presunto (10€), ou sandes como a caprese (8€), alentejana (8€) ou de rosbife (10€). Quem não vive sem um docinho, pode provar doces tradicionais como o pastel de nata ou as queijadas. O Rooftop Flores está aberto todos os dias das 10.00 às 22.00. Ao fim-de-semana, encerra às 13.00, enquanto as restrições se mantiverem.

© DR Rooftop Flores

Aproveite e visite o MMIPO, onde foi inaugurada uma exposição conjunta das obras do artista surrealista Alberto Giacometti com as fotografias do reconhecido fotógrafo de moda Peter Lindbergh. Na compra de um bilhete para a exposição, os visitantes terão direito a um copo de vinho do Porto Taylor’s, no Rooftop Flores.

