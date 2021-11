Há uma nova loja da Bang & Olufsen para conhecer na Avenida da Boavista

Este novo espaço é o segundo da marca no distrito do Porto, que também tem uma loja no El Corte Inglés, em Vila Nova de Gaia.

A Avenida da Boavista foi o local escolhido pela Bang & Olufsen – marca dinamarquesa dedicada à criação de tecnologia de som e imagem – para instalar a mais recente loja e showroom. O espaço com mais de 150 metros quadrados junta-se a outros da marca em Portugal, incluindo em Vila Nova de Gaia, no El Corte Inglés.

Para esta loja, a Bang & Olufsen decidiu apostar na apresentação do conceito Beoliving, uma estreia no país, explica a marca em comunicado. Trata-se de tecnologia que permite ligar todos os dispositivos e criar uma "smart home". O espaço foi pensado para dar oportunidade ao público de explorar, ao máximo, todas as funcionalidades e possibilidades que os produtos podem oferecer nas áreas do áudio e vídeo, em casa.

É um espaço amplo e funcional, organizado para ser semelhante a uma sala de estar e decorado de modo a reflectir a imagem e estilo da marca, cujos produtos são conhecidos pelo design moderno e sofisticado. "A sua estética decorativa, cuidadosamente concebida, é capaz de transmitir a essência do produto através de cada detalhe, convidando o visitante para o universo Bang & Olufsen, onde o luxo, a elegância e a modernidade acrescentam conforto à vida quotidiana", lê-se em comunicado.

Entre os vários produtos de marca própria, vai encontrar colunas de som, headphones, televisões – os preços começam nos 199€ – e outros acessórios como comandos, bolsas e carregadores, entre outros artigos.

