Há uma tour virtual que o leva à casa de Frida Kahlo na Cidade do México

Esta visita virtual poupa-lhe milhares e milhares de quilómetros em voos transatlânticos e dá-lhe acesso à Casa Azul. Sem filas, claro.

Escondida no distrito de Coyoacán, na Cidade do México, a Casa Azul é onde Frida Kahlo nasceu, desenvolveu a maior parte de seu trabalho e onde acabou por morrer. Um destino de peregrinação para fãs de todo o mundo, esta casa deslumbrante, assim como os seus vastos jardins, estão agora fechados sem previsão de reabertura. No entanto, pode sempre explorá-los virtualmente e imaginar-se no México enquanto passeia pelos quartos e explora a incrível colecção de obras de arte.

A Casa Azul abriu as portas para todos nesta tour virtual de 360 ​​graus, que permite explorar as salas preservadas e as galerias que compõem o Museu Frida Kahlo. Da cozinha amarela brilhante onde Leon Trotsky bebeu um chá, até ao quarto onde Kahlo convalescia após um acidente de autocarro quase fatal (e que a levou a descobrir a paixão pela pintura), esta visita oferece uma visão fascinante sobre a vida de uma das maiores artistas do século XX.

Fique atento às paredes para que não lhe escapem algumas das obras mais famosas de Kahlo, incluindo Long Live Life, Frida and the Cesarean e Portrait of My Father. Descubra também alguns objectos notáveis, como o seu cavalete, o espelho ao pé da cama que lhe permitiu pintar os seus célebres auto-retratos e as estatuetas astecas e toltecas espalhadas pelo pátio.

Geralmente, há filas à volta do quarteirão para entrar aqui, por isso evite a enchente enquanto pode.

Veja aqui a tour virtual da Casa Azul

Também lhe poderá interessar:

+ O jardim de tulipas da Holanda já floriu. Faça uma visita virtual grátis

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story