“Leve o que precisar, deixe o que quiser.” É assim que funciona o movimento Caixa Solidária, uma onda de solidariedade que rapidamente se espalhou pelo país para ajudar quem mais precisa neste tempo de incerteza provocado pela pandemia de Covid-19.

A primeira caixa foi colocada em Carcavelos a 4 de Abril. Um mês depois, a iniciativa ganhou asas e foi replicada em todo o país. Neste momento, existem mais de duas mil caixas espalhadas pelo continente e ilhas. No Porto já há várias dezenas no distrito – pode consultar os locais neste mapa. As caixas são colocadas na rua com bens essenciais como pão, massa, leite, pasta de dentes ou alimentação para animais, para ajudar quem enfrenta um maior aperto financeiro em tempo de pandemia.

Tudo começou com uma ideia do fotojornalista Nuno Botelho, que queria ajudar mas não tinha tempo para dedicar-se ao voluntariado: "Tinha uma caixa cá em casa em desuso e lembrei-me: porque não usar a caixa, colocá-la aqui perto de casa com bens alimentares e ajudar desta forma?" Depois, passou à acção. Colocou a caixa com os bens lá dentro e um papel a dizer "Caixa solidária – leve o que precisar, deixe o que quiser”. Os vizinhos começaram a ajudar, divulgou no Facebook, a palavra foi passando e as pessoas replicaram a ideia pelo país.

Quer ajudar ou precisa de ajuda? Saiba onde estão as caixas solidárias através deste mapa interactivo ou coloque uma nova caixa – basta consultar os procedimentos e fazer o seu registo. As regras de segurança e higiene têm ser cumpridas, por isso deve manusear a caixa usando luvas ou desinfectando logo depois as mãos.

