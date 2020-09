Há visitas gratuitas ao Museu Soares dos Reis e à antiga Cadeia da Relação

O programa das Jornadas Europeias do Património, entre os dias 25 e 27 de Setembro, inclui visitas guiadas gratuitas a vários museus e monumentos do Porto.

O programa das Jornadas Europeias do Património, que acontecem entre os dias 25 e 27 de Setembro, contempla uma série de eventos no Porto, nomeadamente visitas guiadas gratuitas ao Museu Nacional de Soares dos Reis, Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, Museu do Centro Hospitalar do Porto, Casa-Museu Fernando de Castro e ao Edifício da Alfândega Nova.

O Museu Nacional de Soares dos Reis, que actualmente se encontra encerrado para obras de remodelação, vai ter percursos orientados pelas reservas e segredos guardados nos armários do Palácio dos Carrancas. O programa inclui visitas à biblioteca, à oficina de restauro e às reservas de escultura, pintura, têxtil e cerâmica. A inscrição deve ser feita aqui.

A Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, onde Camilo Castelo Branco escreveu Amor de Perdição enquanto esteve preso, conta com um programa de visitas guiadas distribuídas pelos dias 25 e 26 de Setembro. As inscrições devem ser feitas até ao dia 23, através do email sonia.silva@cpf.dglab.gov.pt.

Haverá também visitas guiadas gratuitas à Casa-Museu Fernando de Castro, entre os dias 25 e 27 de Setembro, com inscrição obrigatória através do email divulgacao@mnsr.dgpc.pt. O Museu dos Transportes e Comunicações organiza visitas ao Edifício da Alfândega Nova do Porto, convidando a percorrer o cais e a antiga estação ferroviária.

O Museu do Centro Hospitalar do Porto também convida a visitas com entrada livre, mas sem inscrição obrigatória. Nos dias 26 e 27 de Setembro, os visitantes podem escolher conhecer a Farmácia de Oficina do Hospital Joaquim Urbano ou a Botica do Hospital Real de Santo António.

O programa completo das Jornadas Europeias do Património pode ser consultada aqui.

