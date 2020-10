As guardiãs do Castelo de Santa Maria da Feira

Em Outubro e Novembro vai poder descobrir as guardiãs do Castelo de Santa Maria da Feira em quatro visitas muito especiais. As inscrições são gratuitas, mas limitadas.

No alto de Santa Maria da Feira, à volta do seu castelo, há árvores emblemáticas e centenárias para descobrir. Nos meses de Outubro e Novembro, a zona envolvente do Castelo de Santa Maria da Feira será o cenário de quatro visitas guiadas muito especiais.

Dispersas pelas encostas que rodeiam o castelo, na Mata das Guimbras e na Quinta do Castelo, existem várias árvores dignas de admiração – faias, castanheiros, cedros, tulipeiros-da-Virgínia, pinheiros-mansos, lódãos, metrosíderos e muitas outras. Vai ser uma boa oportunidade para conhecer os nomes e curiosidades sobre as árvores que embelezam os nossos dias e nos dão vida. E esta é a melhor altura para passear por entre elas, para ver o seu colorido outonal e calcar as folhas caídas.

São estas "Guardiãs do Castelo" as protagonistas de quatro visitas guiadas gratuitas para redescobrir estes tesouros naturais – a 18 de Outubro, entre as 10.00 e as 12.00, e a 31 de Outubro, 7 de Novembro e 21 de Novembro, entre as 14.30 e as 16.30. As inscrições, que serão limitadas, devem ser feitas através deste link. O período de inscrição inicia-se cinco dias antes da data de cada visita.

As visitas seguem todas as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, incluindo o uso obrigatório de máscara e o cumprimento das regras de distanciamento físico.

