‘Halt and Catch Fire’ chega à Filmin em Maio

As quatro temporadas de Halt and Catch Fire, série criada em 2014 por Christopher Cantwell e por Christopher C. Rogers, vão ficar disponíveis no catálogo da Filmin a partir de 18 de Maio. Todas as terças, até 8 de Junho, será adicionada uma nova temporada.

A história é inspirada na juventude de Cantwell, e fala sobre a revolução informática que se iniciou nos anos 1980 e abriu caminho para o mundo tecnológico e interligado que conhecemos hoje. Conta com Lee Pace (Os Guardiões da Galáxia), Scoot McNairy (Argo) e Mackenzie Davis (O Amor é Estúpido) nos papéis principais e é produzida por Melissa Bernstein (Breaking Bad).

Ao longo da série são retratadas as peripécias que dão origem ao nascimento do PC ou ao surgimento dos primeiros ISP e são postos a descoberto os bastidores dos anos que vieram revolucionar a forma como comunicamos – e em que se dá a transformação do software informático, que deixa de servir exclusivamente para efectuar cálculos e resolver problemas para passar a ser adaptado às necessidades do cidadão comum.

