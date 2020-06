Hard Club retoma concertos com Pedro Abrunhosa

A Sala 1 do Hard Club reabre no dia 1 de Julho com um concerto do músico portuense, limitado a 100 pessoas, que será transmitido online em directo.

Pedro Abrunhosa vai apresentar-se num Hard Club diferente do habitual, numa sala com lotação limitada a 100 pessoas e com mesas que permitem o distanciamento necessário a estes tempos. A Sala 1 do Hard Club reabre com um formato novo, em associação com a plataforma Cliveon – Culture Live Online, que vai transmitir o concerto em streaming.

O espectáculo do músico portuense acontece no dia 1 de Julho, às 21.30. Os bilhetes para o concerto ao vivo no Hard Club vão custar 20€. Quem preferir ver o concerto em streaming no sofá, já pode comprar os bilhetes, que custam 2€.

A plataforma Cliveon nasceu em Maio, com o objectivo de profissionalizar o mundo das emissões virtuais em directo. Estão previstos concertos, peças de teatro, dança, espectáculos de stand-up, visitas a museus e conferências, entre outros eventos.

