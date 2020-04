Hoje há Conversas à Varanda com Enólogos no Wine Quay Bar

Enquanto não pudermos voltar a juntar-nos para partilhar um copo de vinho, temos que arranjar alternativas para nos aproximar. Foi o que fizeram Filipa Garcia Fernandes e Moisés Cardoso Campos, donos do Wine Quay Bar, na Ribeira. Juntaram um grupo de amigos enólogos e desenvolveram as Conversas à Varanda com Enólogos, que acontecem, em simultâneo, na varanda do Wine Quay Bar e na do enólogo convidado.



A próxima acontece já hoje, sexta-feira 24, às 18.00, na página de Instagram do bar, com Sandra Tavares da Quinta da Chocapalha. Qualquer pessoa pode entrar no directo e fazer perguntas. A mais interessante será seleccionada pelo enólogo convidado e o vencedor irá ganhar uma garrafa de vinho CH Branco.

