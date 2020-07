Hoje há um meet & greet virtual com António Zambujo

Até 14 de Julho, os centros comerciais Sonae Sierra estão a promover um festival de música online e sessões de meet & greet com os artistas. Pode ver as actuações através de QR Codes espalhados pelos centros mas, se preferir, também pode assistir aos momentos musicais a partir de casa.

Hoje, às 18.30, há um meet & greet com António Zambujo e seguem-se outros, sempre à mesma hora, com Agir (7 de Julho), Carolina Deslandes (8 de Julho) e D.A.M.A. (11 de Julho), que fecham o festival a 14 de Julho, às 18.30, com uma actuação. Até lá, pode assistir aos concertos de Gisela João (9 de Julho às 18.30), Agir (10 de Julho às 15.00), Carolina Deslandes (13 de Julho às 18.30).

No distrito do Porto há cinco centros (NorteShopping, ArrábidaShopping, GaiaShopping, MaiaShopping e ViaCatarina Shopping) a promover o programa, mas há outros espalhados pelo país, como o Colombo, em Lisboa, e Estação Viana Shopping, em Viana do Castelo.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story