O selo Five Stars | Safe Spot é a nova certificação para hotelaria, restauração e locais de lazer. Ao contrário de outros selos de segurança da era Covid-19, como o Clean & Safe, este é atribuído após auditorias sanitárias presenciais. Nasceu de uma parceria entre o Prémio Cinco Estrelas e o Bureau Veritas, com critérios adaptados a cada tipo de espaço.

Para isso, são feitas duas avaliações distintas. Numa primeira fase, são verificadas as medidas preventivas da pandemia por parte do Bureau Veritas, com uma auditoria documental e presencial. Depois, o Prémio Cinco Estrelas usa inquéritos e um estudo de mercado para avaliar a satisfação que o espaço proporciona junto do consumidor. A classificação final deverá ser superior ou igual a 8.

O Cidnay Santo Tirso foi o primeiro hotel em Portugal a obter o selo Five Stars | Safe Spot, com uma classificação de 9,07. Entre os procedimentos de higiene do hotel, há tapetes desinfectantes, triagem de temperatura e a disponibilização de máscaras e desinfectante aos hóspedes. O arejamento da unidade é garantido com um plano por áreas, pelo menos três vezes por dia. Os quartos são desinfectados após cada check-out e as instalações sanitárias têm desinfecções de nível hospitalar, a cada 60 minutos.

O Cidnay Santo Tirso é uma unidade de quatro estrelas vocacionada para receber hóspedes em viagens de negócios e lazer. Conta com várias tipologias de quartos e suítes, uma sala de leitura com televisão e bilhar, salas de reuniões e espaço de fitness. No bar, na esplanada lounge e no restaurante D. Unisco pode comer, beber, ver o pôr-do-sol e apreciar a vista panorâmica sobre a cidade e a montanha.

