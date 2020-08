Hotel Palácio de Canavezes vai ser inaugurado em 2021

As antigas Caldas de Canaveses, que atraíam muita gente devido à qualidade da sua nascente termal, serão as instalações da nova unidade hoteleira de luxo do grupo britânico Campbell Gray Hotels. O Palácio de Canavezes será inaugurado na Primavera de 2021.

Situado nas margens do rio Tâmega, o edifício foi originalmente construído em 1902 para acolher os visitantes que apreciavam as nascentes de águas termais que brotam sob o hotel. Agora está ser restaurado com um projecto do arquitecto Pedro Gomes Fernandes, da Europlan, e com design de interiores por Paulo Lobo.

O novo hotel em Marco de Canaveses vai ter 52 quartos, suítes e apartamentos de frente para o rio, um centro de saúde e bem-estar e um restaurante que abre para um terraço com vistas para o Tâmega. O centro de saúde e bem-estar Puregray vai incluir um centro de spa termal, áreas de relaxamento e tratamento, piscina coberta, sauna seca e a vapor e banho turco, embutidos na superfície rochosa sobre o qual está construído.

As águas mineromedicinais das Caldas de Canaveses, que brotam de duas nascentes, foram descobertas na época romana. Estão especialmente indicadas no tratamento de várias dermatoses, reumatismos, doenças respiratórias crónicas e em certas afecções ginecológicas.

