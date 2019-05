Ideias para a Invicta: também queremos um museu canino

Como o Museum of The Dog, em Nova Iorque. O cão é o melhor amigo do homem e estamos todos muito à vontade com essa ideia. Mas alguém alguma vez pensou o que sentem os cavalos quando ouvem isso? Eles, que passaram séculos a levar a civilização (literalmente) às costas, não têm esse estatuto. Têm, no entanto, um papel predominante na estatuária das grandes cidades. Menos mal.

Os cães, animais que gostam de perseguir a própria cauda, têm tido uma vida cada vez mais facilitada. E isso é bom sinal – é sinal que a civilização (obrigado amigos equinos!) está a evoluir. Curvamo-nos todos perante os nossos companheiros de quatro patas, nem que seja para lhes apanhar os cocós. Por isso, é justo que haja um museu dedicado exclusivamente ao cão.

© David Woo

O Museum of the Dog, em Nova Iorque, do American Kennel Club, tem mais de 180 obras de arte dedicadas aos nossos amigos patudos: esculturas, pinturas e outras expressões de devoção canina. Há ainda uma cabine de fotografias que tira o retrato de qualquer humano e diz qual a raça de cão com que mais se assemelha. E uma mesa digital que identifica cada uma das 193 raças espalhadas pelo mundo. O museu inaugurou oficialmente a 8 de Fevereiro e é acessível a cães, claro está. Não é como o Museu do Traje, lá em Lisboa, que não permite a entrada a nudistas.

