O EDP Vilar de Mouros já revelou os primeiros nomes para a edição de 2021, que acontece entre 26 e 28 de Agosto. Iggy Pop, Bauhaus, Wolfmother e The Legendary Tigerman actuam no último dia do festival.

Iggy Pop, que já tinha sido anunciado para edição de 2020, volta a ser um dos cabeças de cartaz para o próximo ano. A esta fera do rock juntam-se agora os Bauhaus, precursores do rock gótico e ícones do pós-punk, os Wolfmother, que reinventam o hard rock clássico, e The Legendary Tigerman.

Os ingressos para o festival já estão disponíveis pelos preços de 80€ (três dias) e de 40€ (um dia) e podem ser adquiridos nos locais habituais. Quem comprou o passe geral ou um bilhete diário para o EDP Vilar de Mouros 2020 terá garantida a sua entrada para a edição de 2021, no(s) respectivo(s) dia(s) da semana associados à sua compra. Também poderá pedir a devolução do ingresso na plataforma onde foi adquirido, entre os dias 13 de Julho e 31 de Agosto.

