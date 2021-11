Ikeda celebra Origami Week e desafia clientes a apresentar as suas propostas mais criativas

Qualquer cliente pode submeter a sua criação em origami e as melhores vão estar em exposição no restaurante.

O Dia Mundial do Origami celebra-se já na quinta-feira, 11 de Novembro, e o Ikeda não podia deixar a data passar em branco – afinal, o tecto de uma das salas do restaurante está decorado com milhares de origamis. Para tornar a ocasião ainda mais especial, vai ser promovida a Origami Week, entre os dias 11 e 18 de Novembro, durante a qual os clientes vão ser desafiados a apresentar as suas propostas mais criativas. No final, as melhores vão estar em exposição no restaurante.

Isto significa que, durante esta semana, todos os clientes vão ter a oportunidade de construir os seus próprios origamis, isto enquanto esperam pelas suas refeições, claro. Para tornar o desafio mais fácil, vão ser distribuídas "instruções que os irão guiar nessa missão" para se dedicar a esta "minuciosa peça de arte japonesa", lê-se em comunicado.

Os melhores origamis vão fazer parte da exposição (Un)fold Japan, "que poderá ser admirada no espaço NIWA – o jardim oriental com esplanada, recentemente renovado para poder acolher os clientes de forma confortável nos dias mais frios". Além disso, também vai ser possível ver e partilhar as diferentes propostas nas redes sociais, através da hashtag #origamiweek.

"O Ikeda decidiu criar esta acção especial para poder proporcionar, sobretudo junto dos mais novos, momentos únicos em família e a criação de memórias positivas, para além de suscitar a curiosidade em torno deste elemento tradicional da cultura japonesa", lê-se em comunicado.

Rua do Campo Alegre, 416. 91 549 9363. Ter-Dom 12.30-15.00; 20.00-23.00.

