Imaginarius acontece online em Maio e ao vivo em Setembro

Este ano, o "maior festival de artes de rua do país" assinala simultaneamente a sua 20.ª edição e os seus 20 anos de existência. As celebrações serão feitas com a comunidade artística e com os seus públicos, em dois momentos distintos: de 27 a 30 de Maio em formato digital, e de 9 a 12 de Setembro no espaço público e equipamentos municipais de Santa Maria da Feira.

A edição de 2021 do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua terá como tema “O Mito e a Marca”. A programação, que será apresentada em Abril, vai contar com espectáculos da edição passada que não se realizou e também com projectos resultantes das cinco chamadas públicas lançadas pela autarquia de Santa Maria da Feira: Mais Imaginarius, Apoio à Criação Local, Artes Digitais, Arte Urbana e Filme Documentário.

Das 109 candidaturas apresentadas para o Imaginarius’21, oriundas de Norte a Sul de Portugal e de 20 outros países, foram seleccionados 11 projectos e atribuídas duas menções honrosas, em diferentes disciplinas artísticas – desde as artes performativas, ao circo, dança, instalação multidisciplinar, música e teatro.

