In Your Kitchen é o novo serviço de take-away e entregas do Panda

O inevitável aconteceu. Pelos motivos óbvios, o restaurante Panda, do chef Pedro Moura Bessa, na Baixa, foi mais um dos restaurantes que encerrou a sua actividade por tempo indeterminado. Mas a boa notícia é que deu início a outra. Chama-se In Your Kitchen e é um serviço de take-away e entrega de refeições embaladas a vácuo.

E como é que a coisa funciona? Há sete ingredientes principais – salmão, hambúrguer vegan, mix de legumes, frango, vitela estufada, corvina e pernil –, acompanhamentos e molhos. A ideia é que o cliente possa escolher cada artigo individualmente (uma vitela estufada para acompanhar os restos de arroz que tem no frigorífico, por exemplo) ou o menu completo (a partir de 8€), como o mix de legumes com quinoa e molho teriyaki, para terminar em casa conforme o "manual de instruções" que acompanha as encomendas.



Pode levantar as refeições no Panda, que está a funcionar em regime take-away, ou esperar que lhe cheguem a casa através da Uber Eats (procure por Panda) ou do próprio restaurante, com uma taxa de entrega de 1,50€.



