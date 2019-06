Inteligência artificial vai detectar quem não pagou bilhete no metro do Porto

A Metro do Porto vai instalar em Setembro, na estação da Casa da Música, um sistema de sensores que utiliza inteligência artificial para detectar utilizadores que não pagam bilhete ao usar a rede metropolitana.

De acordo com a Hitachi Consulting, a empresa responsável pelo projecto, os sensores vão “detectar acções, movimentos e direcções dos utilizadores do serviço de transporte no seu percurso de acesso ao metro, sem invadir a privacidade”.

O sistema vai custar 100 mil euros e vai ser instalado até Setembro apenas naquela estação e a título experimental. Posteriormente, a Metro do Porto decidirá se irá alargar o serviço às restantes estações.

Na ausência de barreiras físicas de acesso ao metro na cidade, a própria empresa terá sondado várias companhias tecnológicas no sentido de combater as infracções na aquisição de bilhetes, segundo uma notícia avançada esta semana pelo Jornal de Notícias.

A Inocrowd, que faz parte da Hitachi Consulting, foi a companhia vencedora do concurso e recebeu 15 mil euros de prémio.

