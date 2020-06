Investigadores do Porto descobrem nova espécie de borboleta em Portugal

Uma equipa do CIBIO-InBIO, da Universidade do Porto, detectou uma nova espécie de borboleta nocturna em Portugal. Chamaram-lhe Mondeguina atlanticella.

A equipa do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-InBIO), da Universidade do Porto, publicou recentemente um artigo na revista Nota Lepidopterologica, no qual descreve um novo género e uma nova espécie de borboleta nocturna, encontrada na Ilha da Morraceira, perto da foz do rio Mondego, a sul da Figueira da Foz.

Segundo o portal de notícias da Universidade do Porto, a equipa, que inclui os investigadores Martin Corley, Sónia Ferreira e Jorge Rosete, teve que identificar as diferenças na sua anatomia e no seu “código de barras” de ADN e observou "características morfológicas distintas, particularmente as antenas longas e as asas posteriores incomumente esbeltas".

A borboleta foi baptizada como Mondeguina atlanticella, em homenagem ao rio Mondego, o rio mais longo inteiramente português e que inclui no seu trecho terminal o habitat da nova espécie descrita para a ciência. Os investigadores fazem também alusão à proximidade dos locais onde a espécie é conhecida ao oceano Atlântico, uma realidade que contrasta com a da sua espécie mais próxima (Mondeguina mediterranella), que ocorre na proximidade do mar Mediterrâneo.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story