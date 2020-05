'Isolamento Obrigatório': Documentário sobre a quarentena quer o seu testemunho

Isolamento Obrigatório é o nome do documentário, a realizar pela actriz Marlene Barreto, que convida os portugueses a contar as suas histórias da quarentena. Eternizar a época em que o contacto social foi proibido é o objectivo deste projecto, do qual pode fazer parte através da gravação de um testemunho em que partilhe as suas “rotinas, desafios, estado de espírito, reflexões, dificuldades, formas de adaptação, comunicação, acção e reinvenção nestes tempos de confinamento”, segundo informação divulgada na página da produtora Casulo.

Os vídeos devem ser gravados na horizontal com um telemóvel, máquina fotográfica ou outro dispositivo digital e enviados para isolamento.obrigatorio@gmail.com. A esses vídeos vão juntar-se entrevistas a enfermeiros, médicos, jornalistas, políticos e vítimas da Covid-19, entre outros. A Casulo – Núcleo de Artes Performativas do Grémio Dramático Povoense e a Mescla Criativa são as responsáveis pela produção do documentário, que vai apresentar diferentes perfis sociais e as consequências da pandemia no dia-a-dia de todos.

