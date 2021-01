Já abriu a Oficina da Regueifa e do Biscoito de Valongo

A regueifa e o biscoito são ícones da identidade gastronómica e cultural de Valongo. Agora, já existe um espaço para homenagear a sua história, os seus aromas e sabores ancestrais.

A Oficina da Regueifa e do Biscoito de Valongo dá voz aos padeiros, biscoiteiros e a todas as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento deste sector. Está instalada no antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Valongo, um edifício centenário onde também funcionaram as primeiras salas de cinema e teatro da cidade.

Através da recolha, preservação e exibição de objectos e memórias ligados à panificação, este edifício tem como foco homenagear a alma valonguense e esta actividade secular do concelho, conseguida através do árduo trabalho da população local.

A exposição "Do Grão Ao Pão" está dividida em quatro temas – a agricultura, a moagem, a antiga padaria e a rota do pão – que se complementam e ajudam o visitante a compreender melhor todo o ciclo de fabrico do pão de Valongo. Com a ajuda do guia da visita ou dos dispositivos interactivos, conta-se toda a história, desde o momento em que se trabalha a terra para plantar o cereal, até ao produto final.

Além de visitar os vários espaços expositivos, vai poder também pôr as mãos na massa e aprender a fazer esta arte ancestral, através de workshops. Para já, a Oficina da Regueifa e do Biscoito de Valongo pode ser visitada com entrada livre, mas apenas por marcação, através do telefone (222 400 014) ou online.

© DR Biscoitos de Valongo

Morada: Largo do Centenário, 128 (Valongo)

Contactos: 222 400 014 / 222 402 771 / contactos.orbv@cm-valongo.pt

Links: Site / Facebook

Horário: Visitas só por marcação





