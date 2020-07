Já abriu o concurso público para o museu na Antiga Fábrica de Cerâmica das Devesas

Já está a decorrer o concurso público de concepção do Gaia Museu-Ambiente, que será dedicado às questões ambientais, tendo como principal tema as alterações climáticas. O novo museu vai nascer no terreno da Antiga Fábrica de Cerâmica das Devesas, com uma área de 13.500 metros quadrados.

O site oficial do concurso assinala que o novo projecto "deverá constituir-se como uma referência nacional e internacional ao nível da arquitectura, da inovação tecnológica, da comunicação, da eficiência energética e da sustentabilidade ambiental" e deverá ser capaz de "integrar as pré-existências industriais, enquanto memória da história do local, e de albergar um programa arrojado".

Podem apresentar trabalhos de concepção, enquanto concorrentes, os arquitectos, profissionais independentes ou empresários em nome individual, com inscrição em vigor na Ordem dos Arquitectos, as pessoas colectivas ou agrupamentos de pessoas singulares ou colectivas cujo objecto social abranja a actividade de elaboração de estudos e/ou projectos de arquitectura, e as sociedades profissionais de arquitectos com inscrição em vigor na Ordem dos Arquitectos.



Todas as participações são anónimas. Será atribuído um prémio de 30.000€ ao primeiro classificado e 20.000€ para todos os concorrentes admitidos, num máximo de 2500€ por concorrente.

As visitas ao local de intervenção são sujeitas a marcação prévia, que deverá ser feita até às 17.00 do dia 7 de Julho. Às visitas seguir-se-á uma fase eventuais pedidos de esclarecimento, até 28 de Julho. As propostas de concepção do Gaia Museu-Ambiente podem ser submetidas até 16 de Outubro.

