Já abriu o Time Out Market Chicago, com 19 dos melhores chefs da cidade

Há quase dois anos, anunciámos os nossos planos de abrir mais um Time Out Market, desta vez no West Loop, em Chicago, com a promessa de reunir o melhor da cidade debaixo do mesmo tecto. Esta semana, cumprimos essa promessa com a abertura do Time Out Market Chicago, no Fulton Market.

O edifício com cerca de 50 mil metros quadrados é a nova casa de 19 fantásticos chefs, um rooftop para todas as estações, quatro bares de topo e uma cozinha para demonstrações com uma agenda de eventos o ano todo. Se está a planear uma visita a Chicago, esta é a nova paragem obrigatória.

Com uma localização privilegiada – entre o Fulton Market e Sangamon – no centro do bairro de West Loop, o Time Out Market Chicago resulta da curadoria da equipa editorial da Time Out. Os chefs foram escolhidos a dedo, procuraram as melhores activações para animar a cozinha no segundo andar (e fazê-lo meter a mão na massa) e ainda pediram aos melhores bartenders da cidade receitas para os quatro bares do mercado. Até viajaram no tempo para encher as paredes do terraço com capas antigas da revista Time Out London, para trazer à vida as páginas da revista, da forma mais deliciosa possível.

Mas vamos ao que interessa: a comida. O Time Out Market Chicago recebe então 19 grandes chefs de toda a cidade, onde os visitantes poderão provar de tudo, desde comida mexicana e vietnamita a clássicos italianos. O alinhamento de chefs inclui Abe Conlon, Arami, the Art of Pizza, Band of Bohemia, Bill Kim, Brian Fisher, Dos Urban Cantina, Decent Beef, Duck Inn Dogs, FARE, John Manion, Lost Larson, Mini Mott, Pretty Cool Ice Cream, the Purple Pig, Secret Sound, Split-Rail, Sugar Cube e Thai Dang.

Mas a diversão não acaba aí: os co-proprietários do Lost Lake, Shelby Allison e Paul McGee, têm um speakeasy tropical escondido no segundo andar, e os génios das massas do Tortello vão ter aulas interactivas na cozinha de demonstração.

Há mesmo muito para ver – e provar – no Time Out Market Chicago, e não lhe vai faltar tempo para o fazer, já que está aberto sete dias por semana. Se está curioso, comece a seguir as novidades em @timeoutmarketchicago para um fluxo constante de fotografias e vídeos de babar.

Time Out Market Chicago - 916 W Fulton Market, West Loop, Chicago. Dom-Qui das 08.00-22.00, Sex-Sáb das 08.00-23.00. Alguns restaurantes servem pequeno-almoço, mas a maioria apenas abre às 11.00; os bares ficam abertos até à meia-noite às sextas e sábados.