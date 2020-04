Já pode comprar as primeiras máscaras reutilizáveis certificadas

O CITEVE, autoridade que garante o cumprimento das normas das máscaras comunitárias em Portugal, já anunciou as primeiras certificações de máscaras reutilizáveis e de uso comunitário. Estamparia Adalberto Pinto da Silva, Quotidiandivertisy, Daily Day, Digit All e Location Available são as primeiras marcas certificadas pelo centro tecnológico. Algumas já estão à venda online, como é o caso da portuense Daily Day Studios.

As máscaras da Daily Day Studios são fabricadas em tecido 100% algodão e estão disponíveis em branco, preto e azul marinho, cada cor em conjuntos de cinco unidades (20€) ou num sortido de cores de seis unidades (24€). São máscaras de uso geral, de nível 3, ou seja, com uma capacidade de retenção de partículas mínima de 70%. Estão a ser produzidas numa fábrica em Paços de Ferreira.

O CITEVE (Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário) lançou o selo “Máscaras – COVID-19 Aprovado”, que permite aos consumidores e produtores reconhecer o produto ou matérias-primas que foram testadas e validadas por laboratórios acreditados. Várias centenas de empresas têm submetido os seus produtos para aprovação no Citeve, por isso, nos próximos dias, outras deverão conseguir também a certificação.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.