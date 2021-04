Já pode voltar a subir ao arco da Ponte da Arrábida

A empresa Porto Bridge Climb voltou a organizar visitas ao arco da Ponte da Arrábida, após três meses de paragem. Depois de subir 262 degraus até ao topo, a 65 metros de altura, pode aproveitar a vista privilegiada sobre o rio Douro, o Porto e Gaia, fotografar a paisagem e conhecer a história e a arquitectura da obra.

Para já, as visitas estão a decorrer de segunda a sexta-feira às 16.45, 18.15 e 19.45, mas gradualmente haverá mais horários disponíveis. ​Aos fins-de-semana, devido à restrição de horários, há apenas a possibilidade de fazer visitas matinais (às 10.00 ou 11.30), se houver pelo menos quatro pessoas interessadas em subir. Para isso, é necessário fazer a reserva antecipadamente, através da plataforma online ou ligando para o número 929 207 117.

Os bilhetes variam entre os 14€ (para portadores do cartão Porto. ou Andante PVC), 16€ (grupos com cinco ou mais pessoas) e 17,50€ (grupos de uma a quatro pessoas). As visitas têm uma duração de cerca de 40 minutos e as medidas de segurança estão adaptadas à actual situação.

A entrada da Porto Bridge Climb é feita no próprio arco da ponte, junto à marginal do Douro do lado do Porto. O acesso faz-se subindo umas escadas em granito que ficam a 50 metros a poente da ponte (do lado esquerdo quem está de costas para o rio Douro). Na visita percorre-se metade do arco, entre o Porto e o topo, descendo depois as mesmas escadas e terminando no mesmo local.

