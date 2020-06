A empresa Porto Bridge Climb voltou a organizar visitas ao arco da Ponte da Arrábida, após mais de dois meses de paragem, com novas medidas de segurança. São 262 degraus até ao topo, 65 metros acima do rio Douro, onde pode desfrutar da vista sobre o Porto e Gaia, fotografar a paisagem e conhecer a história e a arquitectura da obra.

As visitas estão a decorrer entre quarta-feira e domingo, com seis sessões disponíveis ao longo do dia: 16.45, 17.30, 18.15, 19.00, 19.45 e 20.30 horas. A lotação máxima passa a ser de sete visitantes, ao invés dos 13 habituais, é necessária reserva prévia, uso obrigatório de máscara e o cumprimento da distância física recomendada pelas autoridades de saúde. Pode fazer a reserva para a visita no site, através do contacto telefónico 929 207 117 ou do email info@portobridgeclimb.com.

A organização garante a disponibilização de gel desinfectante, luvas de nitrilo e máscaras descartáveis para quem não trouxer a sua. Além disso, será feita a desinfecção regular do balcão, do terminal Multibanco e das cadeiras que estão na esplanada, e os arneses e ganchos serão trocados e desinfectados depois de cada visita.

Share the story