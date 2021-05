Jardim da Churchill's reabre com cocktails e piqueniques

O 1982 Bar, no jardim das caves da Churchill’s, em Vila Nova de Gaia, volta a funcionar a partir desta sexta-feira, 14 de Maio. O espaço conta com um winebar e uma área ao ar livre, onde pode aproveitar o sol, a natureza e a vista para o rio Douro. O bar serve vinho a copo, cocktails com base de vinho do Porto, tábuas de queijos e enchidos, e tábuas vegetarianas, com húmus e vegetais.

Há mesas e bancos, mas quem quiser aproveitar o espaço relvado, pode trazer toalhas ou comprar uma no bar. Os piqueniques completos vêm pela mão da Graze Box, em parceria com a Churchill’s, em duas opções: uma box de tamanho familiar, pensada para quatro pessoas (75€), ou uma box para duas pessoas (45€). Ambas são constituídas por uma variedade de produtos de charcutaria, queijos seleccionados, fruta fresca e pão, entre outras iguarias regionais.

© DR Jardim da Churchill's

As caixas de piquenique estão disponíveis por encomenda e podem ser consumidas no espaço ou em regime de take-away. O seu consumo no espaço do 1982 Bar dá direito a um copo de vinho da Churchill’s à escolha (branco, tinto ou rosé) e um Churchill’s Dry White Port & Tonic por pessoa. Se preferir levar o piquenique para casa ou para outro espaço, a Churchill’s junta-lhe uma garrafa de vinho do Douro Churchill’s Estates ou uma garrafa de Churchill’s Dry White Port, com uma receita para poder preparar o cocktail em casa.

© DR Piquenique no jardim da Churchill's

A reabertura traz uma novidade no jardim: um novo mural da artista visual e ilustradora Kruella D’Enfer, em homenagem à Churchill’s, que celebra este ano o seu 40.º aniversário, e aos vinhos que a marca produz no Douro. A pintura, realizada ao longo de seis dias no início deste mês, cobre uma área de parede aproximada de 8 metros de largura por 10 metros de altura.

“O último andar do andaime era uma varanda de luxo com vista 360º para o Porto”, diz a artista, citada em comunicado. “Foi dos mais especiais que pintei, porque a vista era inacreditável, com o Porto sempre em pano de fundo. Mal acabei a pintura, consegui ouvir uma senhora a aplaudir ao longe e a dizer que estava muito bonito.”

© DR / Churchill's Mural de Kruella d’Enfer no jardim da Churchill's

1982 Bar: Rua da Fonte Nova, 5 (Vila Nova de Gaia). 91 550 7322. Sex-Dom 12.00-19.00.

