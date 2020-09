Jardim do Passeio das Virtudes com acesso condicionado

Enquanto durar a situação de contingência, o acesso ao Jardim do Passeio das Virtudes vai estar condicionado, para desencorajar a aglomeração de pessoas, anunciou hoje o portal municipal. O período de utilização deste espaço passa a ser das 08.00 às 20.00. Os ajuntamentos estão limitados a dez pessoas e é proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

A Câmara do Porto colocou um gradeamento temporário no jardim, afixando também as recomendações sanitárias que os visitantes do local devem respeitar: uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento físico de dois metros, cumprir as medidas de etiqueta respiratória, evitar longos períodos de permanência e uma concentração excessiva.

Em vigor em todo o país desde 15 de Setembro, a situação de contingência implementou novas medidas para conter o crescimento de casos de contágio por Covid-19. Assim, estão limitadas as concentrações a dez pessoas, salvo se pertencentes ao mesmo agregado familiar, na via pública e em estabelecimentos comerciais.

Os estabelecimentos comerciais só podem abrir a partir das 10.00 (excepto pastelarias, cafés, cabeleireiros e ginásios) e o horário de encerramento, no caso do Porto, é autorizado até às 23.00, por despacho do presidente da Câmara. Os restaurantes podem continuar abertos até à 01.00, podendo receber clientes até à meia-noite para refeições.

A venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abastecimento de combustíveis está proibida. Nos estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados, é proibido a venda de bebidas alcoólicas a partir das 20.00. O consumo de bebidas alcoólicas continua a ser proibido na via pública, passando também a ser proibido em espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas após as 20.00, salvo no âmbito do serviço de refeições.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story