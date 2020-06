Jazz na Real Vinícola: concertos gratuitos ao ar livre em Julho

Nos sábados de Julho, a praça da Real Vinícola, em Matosinhos, recebe o ciclo de concertos “Jazz na Real Vinícola”, com entrada livre. A Orquestra Jazz de Matosinhos vai apresentar os vários repertórios que tem trabalhado ao longo de 23 anos de percurso, em diferentes formatos e com convidados.



No dia 4 de Julho, pelas 19.00, será apresentado o concerto “Viagem Pelos Tempos do Jazz: As Big Bands e o Jazz Moderno”, com obras de George Russell a Thad Jones, passando por Eddie Sauter, Oliver Nelson, Bob Brookmeyer, Ornette Coleman, Maria Schneider e Carla Bley.

A 11 de Julho, também às 19.00, é a vez de Marta Ren voltar a partilhar o palco com a Orquestra Jazz de Matosinhos. O álbum de estreia da cantora, Stop Look Listen, serve de ponto de partida, embora também haja espaço para alguns dos seus clássicos favoritos.

No dia 18 de Julho, às 19.00, o palco é de João Paulo Esteves da Silva, que tem um disco editado com a Orquestra Jazz de Matosinhos, Bela Senão Sem (2013). No último sábado de Julho, dia 25, pelas 22.00, a big band apresenta o filme-concerto O Couraçado Potemkin.



A entrada para estes concertos, na praça exterior da Real Vinícola, é de acesso livre, mediante a lotação do espaço e de acordo com as regras da Direcção-Geral de Saúde. Os interessados poderão levantar a pulseira que dá acesso aos concertos na Câmara de Matosinhos, no Posto de Turismo de Matosinhos e na Casa da Arquitectura, nos três dias que antecedem cada espectáculo. No dia do concerto, a entrada tem de ser feita até meia hora antes do início de cada actuação.

