Jazz na Real Vinícola volta a Matosinhos em Junho e Julho

A segunda edição do ciclo de concertos conta com quatro espectáculos gratuitos da Orquestra Jazz de Matosinhos.

O ciclo de concertos Jazz na Real Vinícola está de volta para a segunda edição, em Junho e Julho. No total, pode contar com quatro espectáculos na Real Vinícola, em Matosinhos, onde vai poder ficar a conhecer "repertórios distintos que demonstram a versatilidade e abrangência da Orquestra Jazz de Matosinhos, que conta já com 24 anos de percurso", lê-se em comunicado.

A música começa no dia 12 de Junho, com um concerto que reúne a OJM e Manel Cruz – juntos vão recordar temas dos Ornatos Violeta, Foge Foge Bandido e Supernada, com novos arranjos. Mas também vai estar em destaque “Off Minor - Conversas do Meu Corpo”, uma música de Thelonious Monk com letra de Manel Cruz e arranjo de Carlos Azevedo.

Já para 20 de Junho está marcado o espectáculo Viagem ao Jazz Português: Compositores, "onde a OJM recupera aquele que tem sido o seu mais valioso contributo para o legado do jazz ao longo dos anos: o estímulo à criação de originais para big band". Para isso, vão ser explorados temas da autoria de Bernardo Sassetti, Paulo Perfeito, Paulo Gomes, Daniel Bernardes, António Torres, Pedro Moreira, Marco Barroso e Nelson Cascais.

© DR Cartaz do Jazz na Real Vinícola

A 27 de Junho, Mário Laginha, um dos mais conhecidos pianistas e compositores de Portugal, junta-se à Orquestra Jazz de Matosinhos. O artista que compôs dois temas para a OJM ("A Segunda Gaveta a Contar de Cima” e “Matosinhos”) já tinha tocado com a big band, mas esta é a primeira vez que o programa vai ser exclusivamente composto e arranjado por si.

Para terminar o ciclo, a 3 de Julho, a Orquestra Jazz de Matosinhos vai subir ao palco para tocar Jazz in the Space Age, disco histórico de George Russell, editado pela Decca em 1960, e que nunca tinha sido tocado ao vivo, além do momento da sua gravação. "Perante a ausência de partituras, a OJM convidou Telmo Marques para transcrever os arranjos e o resultado foi registado, em formato digital, pela OJM, que contou com os pianistas João Paulo Esteves da Silva e José Diogo Martins, duas gerações diferentes do Jazz português."

Jazz na Real Vinícola é um ciclo organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos, em colaboração com a Orquestra Jazz de Matosinhos. Todos os concertos acontecem às 18.00, na zona exterior da Real Vinícola. O acesso é livre, mas limitado à lotação do espaço.

Os interessados podem levantar a pulseira que dá acesso aos espectáculos na Câmara Municipal de Matosinhos, nos três dias que antecedem cada concerto, entre as 09.00 e as 12.30 e as 14.00 e as 17.30.

