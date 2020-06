Jazz no Parque de Serralves em Julho

A edição deste ano do Jazz no Parque vai contar com três concertos e um programa totalmente dedicado ao jazz nacional. Acontece nos sábados 4, 11 e 18 de Julho, no campo de ténis do Parque de Serralves, sempre às 18.00. Os bilhetes vão custar 10€ por concerto.

O ciclo programado por Rui Eduardo Paes abre a 4 de Julho com os GUME de Yaw Tembe, trompetista e compositor de origem suázi e nacionalidade portuguesa, que estreia aqui novo repertório. Trata-se de um ensemble de 12 músicos, que conta também com Francisco Menezes (saxofones, flauta), André David (guitarra), Pedro Monteiro (contrabaixo), Sebastião Bergmann (bateria), David Menezes (percussão), André Murraças (saxofone), um trio de cordas formado por Maria do Mar (violino), Gil Dionísio (violino) e Joana Guerra (violoncelo), uma cantora (Leonor Arnaut) e a poeta Raquel Lima.

No dia 11 tocam os Bogus Pomp de Paulo Chagas, com um projecto encomendado por Serralves para o efeito, “The Deathless Horsie”. O fecho faz-se a 18 de Julho com a nova geração do jazz português, representada pelos Cíntia de Simão Bárcia (guitarra, electrónica), Tom Maciel (teclados) e Ricardo Oliveira (bateria).

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story