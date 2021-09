Jornal centenário inspira nova colecção da Bordallo Pinheiro

O legado de Raphael Bordallo Pinheiro vai muito além da faiança. Em 1900, fundou A Paródia, um jornal humorístico que chegou a ter tiragens de 25 mil exemplares e que foi o terceiro título do género a ser criado pelo escritor e caricaturista português. Mais de um século depois, a marca a que deu nome recupera a herança gráfica deste periódico numa colecção para levar à mesa, mas não só.

A nova linha recupera alguns dos ícones da Bordallo Pinheiro, entre eles as andorinhas, as couves, os gatos e os morangos, cruzando-os com a linguagem do antigo jornal, cujas páginas eram ilustradas pelo próprio autor, muitas vezes em tom de sátira da actualidade política. A Paródia viria a desaparecer das bancas em 1907, dois anos após a morte do seu fundador.

DR

Detalhes e baixos relevos, bem como a riqueza da pintura manual, também fazem parte da estética da nova colecção, que apresenta peças em cinco cores (branco, cinzento, azul, coral e verde), desafiando os clientes a misturar e a criar novas combinações. Nem toda a loiça é utilitária. Há espaço para itens decorativos num total de 21 peças.

A colecção encontra-se à venda nas lojas Bordallo Pinheiro e Vista Alegre. Os preços variam entre 5,50 e 80 euros.

