Kings of Convenience passam pelo Porto e Lisboa em 2022

Os Kings of Convenience estão de regresso a Portugal para dois concertos a 16 e 18 de Maio de 2022, no Coliseu do Porto e no Coliseu dos Recreios, respectivamente. O duo norueguês traz consigo um novo álbum intitulado Peace or Love, que será lançado em Junho deste ano e que põe fim a um interregno de dez anos.

O quarto disco da banda formada por Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe sucede a Declaration of Dependence, editado em 2009. Foi fruto de um trabalho de cinco anos, em cinco cidades diferentes. Na passada quinta-feira, foi revelada a primeira canção “Rocky Trail” e o vídeo ficou disponível na sexta-feira.

Com mais de duas décadas de vida, os Kings of Convenience já actuaram em diversos palcos nacionais, como no do festival Paredes de Coura ou no do Primavera Sound, no Porto. O álbum de estreia da dupla, Quiet is the new loud (2001), abriu caminho para os restantes trabalhos, como Riot on an empty street (2004), e temas como “Misread”, “Mrs. Cold”, ou “I’d rather dance with you”.

Os bilhetes para os concertos do próximo ano serão postos à venda na próxima sexta-feira, 7 de Maio, e custam entre 25€ e 40€.

