la luna: camisas sem género, portuguesas e artesanais

Duas irmãs portuenses, Catarina e Inês, criaram a la luna, uma marca de camisas sem género, feitas à mão. Cada peça é única e construída artesanalmente, desde a escolha de cada estampa ao pregar de cada botão. As principais fontes de inspiração para estas camisas são "a simplicidade, a interacção com as pessoas, a troca e a diversidade das culturas", mas também "a natureza, a dança, a música, a fantasia, as viagens, os sonhos e memórias". As peças podem ser compradas online.

Catarina conta como tudo começou: "Depois de aprender as primeiras noções de costura com a minha mãe, por mera curiosidade, surgiu a vontade de transformar isso em algo concreto. Fazer peças de roupa diferentes, artesanais, com uma estética que na altura não existia no mercado. Depois de definir o molde ideal único para uma peça que serviria para todo o tipo de mulheres, comecei a explorar o mundo das estampas. Aí a la luna saiu do papel e começou a apresentar-se de forma itinerante em festivais".

Depois juntou-se a irmã, Inês. "Mudámos a forma de apresentar a marca, e a la luna chegou a outros lugares. Criámos um novo molde de camisa, desta vez sem género, e conseguimos um cantinho no hotel Selina Porto." Era importante fazer uma colecção sem género? "No mundo em que vivemos, nem sequer faria sentido fazer de outra forma", respondem. A partir daí, a marca cresceu. "Mergulhámos de cabeça, chamámos alguns amigos parceiros para ajudar e somar, e assim conseguimos estabelecer novos pontos de venda que receberam a nossa marca, inclusive no Brasil."

Escolheram as camisas por serem "uma peça chave", "sem género, sem idade, sem lugar, sem corpo, sem época". Estão agora a preparar o lançamento de um vestido, dentro dos mesmos moldes de concepção. Por ser feita à mão, cada peça é única. "A cada mês lançamos pequenas colecções. A curadoria é feita a partir de ideias, temas ou conceitos que temos vontade de explorar e mediante o que encontramos. Todas as estampas são garimpadas em Portugal. Planeamos ainda fazer pequenas colecções com estamparia própria, estamos em pesquisa de novas técnicas e possibilidades."

Pode encontrar a marca no Instagram, Facebook e na loja online.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story