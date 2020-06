Leitaria Quinta do Paço

No ano em que comemora o centenário, e em "plena crise que atingiu de surpresa o sector", como se lê em comunicado, a Leitaria da Quinta do Paço abriu um novo espaço.

A primeira de "várias aberturas" previstas para este ano aconteceu em Vila Nova de Gaia, no El Corte Inglés, há umas semanas, mas é provável que lhe tenha passado despercebida.

Instalada junto ao supermercado, a loja tem um balcão recheado dos famosos éclairs, em tamanho normal e mini. Há vários sabores, mas o clássico, coberto com chocolate de leite e recheado com o famoso chantilly da Leitaria da Quinta do Paço, continua a ser um ícone da marca.

