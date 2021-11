Leonardo DiCaprio produz documentário sobre Pedrógão Grande

A tragédia dos incêndios de Pedrógão Grande é o tema de um documentário produzido por Leonardo DiCaprio, actor que há anos usa a sua visibilidade para falar da importância da preservação do planeta. From Devil's Breathe será um dos documentários da série The Tipping Point, focada na emergência climática.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela Day Zero Productions, do apresentador Trevor Noah, pela produtora Sugar23 e pela P&G Studios. A realização ficou a cargo do britânico Orlando Von Einsiedel, que ganhou o Óscar para melhor curta documental, em 2017, com o filme The White Helmets (2016).

O documentário “conta a improvável história na primeira pessoa de duas narrativas que colidem; a extraordinária comunidade de sobreviventes dos incêndios mortíferos de 2017 em Portugal, a lutar para garantir que o que viveram nunca mais acontece; e uma descoberta científica revolucionária que pode ajudar a proteger-nos a todos da emergência climática”, revela a revista Time.

“Ver a resiliência de pessoas como Nadia Piázza e Vitor Neves a reconstruir as suas vidas depois de uma tragédia inimaginável, e ler sobre o potencial do movimento de regeneração enquanto elemento-chave da solução para os desafios da crise climática, encheu-me de optimismo”, diz o realizador, citado pela mesma publicação.

Já o produtor Leonardo DiCaprio espera que a obra inspire os espectadores: “O nosso planeta está a sofrer uma crise climática inegável e a minha esperança é que este filme comece uma conversa, que nos inspire a tomar uma atitude.”

O filme tem duas exibições marcadas na cimeira do clima em Glasgow (COP26). Ainda não há previsão de o filme ou a série chegarem a Portugal.

