A Lello vai oficializar a compra do Teatro Sá da Bandeira numa cerimónia privada que vai acontecer na livraria portuense na véspera de São João, no dia 23 de Junho. A realização da escritura estava agendada para 27 de Março, mas entretanto o mundo ficou virado do avesso. Agora que os teatros já começam a reabrir, foi escolhida esta data especial para celebrar a escritura pública que concretiza a compra, pela Livraria Lello, do Teatro Sá da Bandeira à Câmara Municipal do Porto.

A hasta pública do Sá da Bandeira foi realizada pelo município em Maio do ano passado. A livraria saiu vencedora, com um investimento de 3,5 milhões de euros. Em comunicado, a Lello indica que "recebe e acolhe a manutenção do uso cultural do Teatro Sá da Bandeira, reconhecido como Património de Interesse Público já em Janeiro deste ano", como um "valor material e imaterial" que importa "preservar, desenvolver e potenciar".

Os próximos eventos agendados no Teatro Sá da Bandeira são espectáculos de stand-up comedy: Remember Púcaros com Rui Xará, Pedro Neves e Paulo Baldaia, a 26 de Junho, e Duetos de Rui Sinel de Cordes, entre 8 e 11 de Julho.

