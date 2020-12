Lojas Banema Studio recebem pop-up da editora alemã Gestalten

O pop-up dura até 6 de Janeiro do próximo ano e terá todos os dias um livro especial com direito a 5% de desconto.

Ao longo dos seus muitos anos de existência, a portuense Banema conseguiu manter-se actual e focada naquilo que importa: a arquitectura e o design. Esta semana chega às lojas do Porto e de Lisboa uma pop-up da Gestalten com edições especiais da editora alemã. Arranca a 2 de Dezembro e fica até dia 6 de Janeiro de 2021.

Este casamento de marcas vem de antes – já em 2019 a Banema Studio do Porto se tinha juntado à Gestalten para ser morada temporária das publicações da marca. Também a loja de Lisboa tem já uma boa selecção de livros da editora berlinense, dedicados ao design, arquitectura, arte contemporânea, gastronomia ou moda.

Agora, e ao longo de mais de um mês, as concept stores no Porto e em Lisboa vão receber mais de 60 títulos da editora, entre eles alguns dos mais recentes e aguardados, como é o caso de Handmade in Japan, Be Well ou Family Adventures. Em destaque vão estar também alguns livros dedicados aos mais pequenos, sob a chancela Little Gestalten, como é o caso de Garbage Dog, Goliath ou Acrobat Family.

No dia de abertura, quarta-feira, haverá descontos especiais em todos os títulos, mas as ofertas vão mais além. Todos os dias haverá aquilo a que chamam “Livro do Dia”, que estará em destaque e com um desconto de 5%. Esse livro vai dar vida à montra das lojas Banema como forma de anúncio, que será também feito atempadamente nas redes sociais da marca. Quem não puder deslocar-se a nenhuma das lojas pode aproveitar a campanha também no site da Banema Studio.

Rua de Adolfo Casais Monteiro, 123. banema@banema.pt.

