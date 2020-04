Lovers & Lollypops cria clube online para amantes de música disruptiva

Projecto da editora portuense dá acesso a conteúdos exclusivos. A receita será aplicada na edição de discos e no apoio à criação dos artistas da casa.

A Lovers & Lollypops, editora, promotora e produtora sediada no Porto, lançou um clube que dá acesso a conteúdos exclusivos, como concertos em streaming, conversas, programas de autor, mixtapes curadas, álbuns com um preço especial, documentários e filmes, ou merchandising das bandas e da editora. A plataforma alojada no Patreon, o Clube Lovers & Lollypops, “tem como principais objectivos a manutenção do trabalho de edição da editora, assim como a criação de novas alternativas de apresentação e comunicação para os músicos e artistas com quem trabalha”, lê-se na nota de apresentação da iniciativa.

O clube terá três opções de subscrição mensal. A básica (10€) dá acesso a todos os conteúdos digitais que sejam lançados; a média (25€) que, além dos álbuns em formato digital, dá direito a escolher discos dos catálogos da editora; e a avançada (50€) que permite o acesso a todos os outros conteúdos incluídos nas outras mensalidades, mais um disco à escolha de outras editoras.

Um dos primeiros conteúdos da grelha será o Help Center: An Oral Story with... , um programa mensal de conversas com artistas que inspiram a editora e que pretende dar a conhecer histórias dos músicos. O convidado de Abril será o multinstrumentista norte-americano Laraaji.

Serão também disponibilizadas as gravações do concerto de apresentação de Phantone, de Angélica V Salvi, na St. James Anglican Church, uma mixtape curada por Dj Quesadilla sobre os 15 anos da Lovers & Lollypops, uma conversa-performance entre José Roberto Gomes (Killimanjaro/Solar Corona) e o brasileiro Sessa, e o acesso ao álbum que juntou os portugueses Black Bombaim aos ingleses GNOD, Black Gnod – Inner Space Broadcasts Volume 3.

Em matéria de cinema, a proposta é um documentário de Miguel Filgueiras, Trilogia, sobre o processo de criação de Black Bombaim w/ Jonathan Saldanha, Luís Fernandes & Pedro Augusto, duplo álbum do trio de Barcelos. Será ainda dado acesso antecipado a Sun Oddly Quiet, segundo disco do percussionista João Pais Filipe, que será apresentado num concerto em streaming, a 24 de Abril.

Os primeiros 50 subscritores do clube receberão a reedição em cassete de Um Ano de Bailarico, compêndio que celebra o primeiro ano de actividade da L&L, que remonta a 2005. Caso tenha questões sobre o projecto, mensalidades ou programação para este mês, pode consultar mais informação no site da editora.

+ Leia aqui a Time In desta semana