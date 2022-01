Lx Paint Porto vai ensinar a pintar os girassóis de Van Gogh

Vincent van Gogh era capaz de encontrar a beleza mais pura nas coisas mais simples. Falar da sua obra é lembrar os girassóis que eternizou nas telas. Desde o botão a desabrochar até às pétalas a cair, estas flores representavam a celebração da vitalidade e da decadência da natureza. Van Gogh mostrou que era possível pintar com muitas variantes de uma cor sem perder a expressividade – muitos destes quadros eram arrebatados pela exuberância da cor amarela.

Aprender a pintar estes girassóis poderá parecer uma tarefa hercúlea, mas o Lx Paint Porto está cá para ajudar. Este ateliê de pintura organiza regularmente workshops que ensinam a recriar quadros emblemáticos de alguns dos mais importantes nomes da história da arte. O objectivo é tornar a arte numa actividade relaxante – com um copo de vinho à mistura – e acessível a todos.

No dia 12 de Março há um novo desafio. Através da mestria do passo a passo, conduzido pelos professores do projecto, poderá aprender a recriar uma das obras da série de girassóis de Van Gogh. No final, ganha um quadro para pendurar lá em casa. O workshop está marcado para as 15.30 e custa 35€ para uma pessoa (uma tela média, 40x50 cm), com materiais incluídos. Aproveite para levar companhia, que fica mais barato: 60€ (uma tela grande, 60x70 cm, para duas pessoas) ou 65€ (duas telas médias, 40x50 cm, para duas pessoas). As inscrições podem ser feitas online.

Rua do Campinho, 32 (Porto). 12 Março (Sáb) 15.30-18.30. 35-65€. Inscrições.

