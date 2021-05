Mar Shopping vai oferecer bilhetes de cinema

Para incentivar o público a voltar às salas de cinema, o Mar Shopping vai oferecer 800 entradas gratuitas, diariamente, para assistir aos mais recentes filmes em exibição. Esta campanha está disponível exclusivamente de segunda a sexta-feira, até 4 de Junho.

A promoção está limitada a um bilhete por pessoa e a dez bilhetes por grupo, sendo estes atribuídos por ordem de chegada e mediante a apresentação do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade. Não existe a possibilidade de fazer reserva – as entradas devem ser levantadas no dia da sessão, na bilheteira física do Cinema NOS.

“O apoio à cultura permanece como um objectivo importante da Ingka Centres nos seus centros comerciais e pretendemos continuar a proporcionar e oferecer este tipo de experiências aos nossos visitantes”, ressalva Sandra Monteiro, directora-geral do Mar Shopping Matosinhos, citada em comunicado.

O público pode assistir a qualquer filme, com excepção das sessões com tecnologia IMAX®, upgrade para 3D, óculos 3D, lugares VIP ou “Love Seats”, antestreias e sessões privadas.

