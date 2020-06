Maratona do Porto adiada para 2021

© Maratona do Porto

A próxima edição da maratona vai acontecer no dia 7 de Novembro de 2021.

A edição deste ano da EDP Maratona do Porto estava prevista para 8 de Novembro, mas teve que ser adiada devido à emergência de saúde pública causada pela pandemia. A próxima edição da maratona vai acontecer em 2021, no dia 7 de Novembro.

Em 2019, a maratona reuniu milhares de participantes oriundos de 75 países. "Organizar um evento como a EDP Maratona do Porto, onde participam milhares de atletas e familiares, muitos deles estrangeiros e que propositadamente se deslocam ao nosso país para participar na prova, acarreta um enorme risco de propagação do vírus Covid-19. É a pensar nas famílias, nas crianças, nos corredores, mas também em todos os colaboradores e voluntários que estariam reunidos na organização da EDP Maratona do Porto, que tomamos esta difícil decisão", diz o comunicado oficial.

"A segurança de todos é a nossa prioridade. Os maratonistas têm normalmente vários meses de preparação até estarem aptos para alinharem numa prova tão exigente como uma Maratona e, por isso, a Runporto faz este anúncio nesta altura, por uma questão de respeito e responsabilidade para com os atletas e todas as entidades envolvidas na organização do evento", acrescenta o comunicado.

Para os participantes já inscritos na edição de 2020, a Runporto apresenta três alternativas: transitar a inscrição para a edição de 2021, transitar a inscrição para a edição de 2022 ou a alteração do titular da inscrição. Caso o participante não entre em contacto com a organização, a Runporto assume que a sua inscrição será automaticamente transferida para a edição de 2021.

