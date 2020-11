Marca portuense lança novos casacos antivíricos

São feitos em tecido técnico com acabamento antimicrobiano, que funciona como um "escudo contra vírus e bactérias" que ajuda na protecção, em conjunto com a máscara.

A empresa Confecções Manuela e Pereira começou em 1981 numa garagem no Porto, como alfaiataria, onde faziam fatos por medida. Rapidamente passaram à confecção em série e mudaram-se para Baião, onde ainda hoje está sediada a fábrica. Ao longo dos anos, investiram em novas máquinas e tecnologias e hoje produzem uma vasta gama de produtos – desde roupa a máscaras.

Recentemente, a marca desenhou e produziu uma nova linha de casacos com acabamento antivírico, antibacteriano e repelente no seu tecido. São feitos com um "tecido técnico com acabamento antimicrobiano, agindo como um escudo contra vírus e bactérias", refere a marca. Possuem ainda tecnologia Ad-tech com tratamento repelente à água, que "impede a fixação de gotículas contaminadas no tecido".

© Springkode Casaco com capuz (119€)

Há dois modelos, ambos em azul-marinho. O casaco (119€) tem um carapuço grande e ajustável, um fecho e molas na frente, que vão do fundo até ao pescoço. A gabardina (92€) é um casaco de trespasse com botões, com palas nos bolsos frontais e um forro contrastante. Ambos estão à venda online no site da Springkode. Na compra de um casaco, será oferecida uma luva com propriedades antimicrobianas para poder "abrir e fechar portas sem ter de tocar em nada".

© Springkode Gabardina em azul-marinho (92€)

