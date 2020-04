"Matéria" de João Rodrigues já está online e dá a conhecer ADN da cozinha portuguesa

Projecto criado pelo chef do Feitoria demorou dois anos a ser implementado mas já está online. O Matéria está aberto a todos os queiram contribuir para a democratização do conhecimento sobre matérias-primas por trás da identidade gastronómica nacional.

João Rodrigues, chef do Feitoria, restaurante com uma estrela Michelin no Altis de Belém, em Lisboa, lançou, ao fim de dois anos, o seu Matéria, um projecto sem fins lucrativos que pretende promover e dar a conhecer os produtores nacionais que exercem boas práticas agrícolas e de produção animal “em respeito pela natureza e meio ambiente, enquanto elementos fundamentais da cultura portuguesa”, explica o site da iniciativa.

O projecto desenvolvido pelo chef trata-se de uma ferramenta relacionada com gastronomia. “Vivemos numa época em que estabelecemos com a comida uma relação de absoluta confiança, em que aceitamos tudo o que comemos sem questionar seja o que for. Quantas vezes pensamos na origem dos alimentos que ingerimos? Será que sabemos de onde vêm? Como são produzidos?”, questiona o texto de apresentação do projecto.

Esta iniciativa compromete-se a dar a conhecer este outro lado, mapeando os produtores (ao mostrar o que produzem e onde estão), contando as suas histórias, dinamizando e participando em iniciativas que ajudem a reforçar esta rede de contactos. Com o Matéria, João Rodrigues quer aumentar o conhecimento sobre alimentação e a sua origem, promovendo a ligação dos produtores à gastronomia.

No site é possível conhecer as histórias de pequenos produtores contadas por Tiago Pais, jornalista do Observador. Como começaram a produzir determinado produto e onde os encontrar. A ficha técnica de cada um deles passa todas as informações de contacto e também quem deu a conhecer determinado projecto – o Matéria “está aberto a todos o que queiram nele participar e ajudar a construir este mapeamento”.

Noutro separador, encontra uma tabela em forma de calendário, que indica a sazonalidade de vários tipos de cogumelos, frutas e legumes. Acima de tudo, este projecto financiado pelo Turismo de Portugal é uma forma de democratizar a aprendizagem da cozinha portuguesa e da matéria-prima que cria a sua identidade.

